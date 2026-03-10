終止連6虧 宏達電2025年EPS 7.21元

宏達電2025年EPS 7.21元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電（2498）2025年受惠出賣部分XR部門、廠房的獲利挹注，獲利稅後淨利為60.3億元，每股盈餘為7.21元，轉虧為盈，終止連6虧。

宏達電2025年營收29億元，營業毛利率為35.9%。

營業淨損為34.5億元，營業利益率為-119.0%，稅後淨利60.3億元，每股盈餘為7.21元。

宏達電去年初宣布將部分 XR業務及相關研發團隊售予 Google，交易金額為 2.5 億美元、約新台幣 81.9 億元。5月則出售桃園及新北共 17 筆土地及建案給和碩（4938），交易總金額約 56.38 億元，處分利益約 39 億元。

宏達電HTC 持續加速 AI 智慧眼鏡穿戴佈局，旗下 VIVE Eagle 於 去年12 月正式拓展香港，攜手電信商 1O1O、csl、SmarTone 及眼鏡通路溥儀眼鏡，而日前也前進新加坡，與新加坡電信Singtel合作上市。同時，全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大、小林眼鏡，延續先前與 2020EYEhaus 及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已逾 300 家。

