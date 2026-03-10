鴻海子公司鴻揚創投處分群創套現24億元 持股比例近乎為零

鴻海今晚表示，子公司鴻揚創投本次處分群創持股之後，持股比例近乎為零。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今晚表示，子公司鴻揚創業投資於2月26日至3月10日期間處分群創光電（3481）普通股8695萬7000股（8萬6957張），平均每股價格約28.46元，交易總金額約24億7437萬元。依取得成本計算，此次交易已實現利益約16億3329萬元，相關收益已列入公司未分配盈餘。

鴻海指出，本次交易係透過市場出售持股方式進行，交易期間為2月26日至3月10日，出售股數8695萬7000股，平均成交價格為每股28.46元，總交易金額約24.74億元。本次處分目的為實現投資利益，相關交易尚須支付手續費及交易稅。

在收益認列方面，鴻海提到，此次處分依取得成本計算已實現利益約16.33億元。其中約6億4998萬元係依國際財務報導準則（IFRS9）規定，自2025年度其他權益項目轉列，其餘約9億8331萬元則列入今年度的其他綜合損益。

處分完成後，鴻海及子公司目前累積持有群創普通股僅剩1541股，持股比例近乎為零，顯示此次交易後幾乎已全數出清群創持股。鴻海指出，截至目前依公開發行公司取得或處分資產處理準則計算，相關有價證券投資占公司最近期財務報表總資產比例約0.46%，占歸屬母公司業主權益比例約1.02%。

