退休後才發現根本用不到！這12樣東西別再浪費錢購買

〔財經頻道／綜合報導〕退休是一個整理生活、清理家中物品的好時機。不過，美國財經媒體點出，很多人不知道該從哪裡開始。以下列出12種退休後立刻變成沒用的12樣東西，可能已經不再需要的物品，丟掉或轉售，甚至還有機會為自己多賺一點額外收入，建議退休前就別再花錢購買。

1.工作服與工作鞋：如果你過去多年在正式的辦公環境工作，衣櫃裡可能堆滿了西裝、套裝與皮鞋。退休後其實不需要這麼多正式服裝，可以挑選幾套保留，用於婚禮或正式場合，其餘則可以捐贈或處理掉，讓衣櫃空間更清爽。

2.工作相關文件：許多人在職場多年後，累積了大量文件資料。退休後可以整理並丟棄不必要的文件。不過在處理時要特別注意，像是與稅務、保險或醫療相關的重要文件仍需要保留。

3.交通票證：過去通勤時可能累積了許多交通票卡或月票，可以檢查並丟棄過期的票證。如果還有未使用完的票卡，不妨趁退休後的時間去探索一些過去沒機會去的地方。

4.第二輛車：退休後不再需要每天通勤，如果家裡有兩輛車，可以考慮出售其中一輛。這樣可以省下車貸、保險與油費等支出。若夫妻都已退休，保留一輛車通常就已足夠。

2.商務旅行用品：如果過去經常因工作出差，例如每週搭飛機往返各地，那些專門用於出差的行李箱或相關用品，退休後可能也不再需要。

6.多餘的家用品：退休也可能意味著搬家或縮小居住空間，因此可以整理不再需要的家具或用品。這些物品可以舉辦跳蚤市場出售，也可以捐贈給需要的人，或在網路上免費送出。

7.倉儲空間中的物品：如果有租用倉庫存放物品，退休後也是整理的好時機。清理不需要的東西後，甚至可以取消倉庫租用，省下一筆固定開銷。

8.工作相關書籍：例如行銷、機械、管理或領導等專業書籍，退休後可能很少再翻閱。可以考慮捐贈給圖書館或有需要的人，把過去累積的知識分享給其他人。

9.舊電子產品：包括舊手機、電腦或充電器等與工作相關的電子設備。整理時要記得查詢正確的回收方式，因為像電池等電子零件通常需要特別處理。

10.廚房小工具：退休後有更多時間在家做飯，這時可能會發現有些廚房用品其實很少使用。例如很少用到的果汁機或不成套的餐具，可以考慮出售、丟棄或捐贈。

11.運動器材：如果家裡有長期閒置的跑步機或其他大型運動設備，不妨考慮處理掉。想保持運動習慣，也可以加入健身房或社區運動團體。

12.過時的影音媒體：例如錄影帶或CD光碟等，如果已經長時間沒有使用，可以丟棄或捐贈給圖書館或其他機構。

