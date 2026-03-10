鼎基擬配發每股4.5元現金股利 歷史次高

鼎基擬配發每股4.5元現金股利，創歷史次高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯）廠鼎基（6585）今日召開董事會通過去年財報與股利案，受惠三大核心領域客戶恢復拉貨動能、內部成本控制得宜，第四季毛利率、營益率、淨利率季成長，達到三率三升，每股稅後盈餘（EPS）1.83元；惟全年因國際關稅影響、客戶下單轉為保守，去年全年稅後淨利4.06億元，EPS為5.64元，董事會決議配發每股現金股利4.5元，創歷史次高，以今日收盤價80.4元估算，殖利率逾5%。

鼎基指出，去年第四季營收7.31億元、毛利率34.7%、營益率20.3%、淨利率18.1%、稅後淨利1.32億元；2025年全年營收28.5億元、毛利率33%、營益率18.3%、淨利率14.3%、稅後淨利4.06億元。

鼎基表示，海外銷售據點以美國及亞洲市場為主，面對近期中東地區戰事升溫所帶來的國際情勢不確定性，將持續密切關注全球局勢發展，並強化供應鏈管理，確保原料供應穩定與生產線順暢，依目前客戶訂單與市場需求觀察，對今年營運展望仍保持審慎樂觀態度，以優於去年表現為目標。

