大學生求職為何卡關？原來都栽在這兩件事

中彰投分署劉秀貞分署長與中興大學校長詹富智共同為興大「Youth Salon」旗艦館揭牌。（中彰投分署提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「畢業才開始想找工作，好像有點晚！」是不少大學生共同的焦慮，為讓青年在踏出校門前就能提早了解職場方向，勞動力發展署中彰投分署與中部7所大專校院合作設立校園據點，把職涯服務直接搬進校園，今天第7處據點興大「Youth Salon」旗艦館揭牌，將提供職涯諮詢、履歷健診、產業資訊與青年就業資源。

中彰投分署從各校駐點服務經驗觀察，許多即將畢業的學生常卡在「面試實戰經驗不足」與「不了解產業動態」兩大問題，中彰投分署劉秀貞分署長表示，校園「Youth Salon」的設立就是希望讓學生從大一到研究所階段，都能在校內就近取得職涯協助與掌握勞動部對青年的就業服務方案，提早了解產業需求，降低踏入職場前的摸索成本。

請繼續往下閱讀...

即將步入職場的楊同學分享，自己原本最害怕面試，但參加據點辦理的「職涯必勝技」課程及教戰指導中發現，準備面試其實有技巧可循，也更有信心面對求職挑戰；徐同學與張同學也表示，據點就像校園裡的「職涯情報站」，透過講座、工作坊與企業參訪等活動，能更清楚了解產業現況，也知道自己該加強哪些能力。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，校園「Youth Salon」的設立就是希望讓學生從大一到研究所階段，都能在校內就近取得職涯協助與掌握勞動部對青年的就業服務方案，提早了解產業需求，降低踏入職場前的摸索成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法