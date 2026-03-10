中山長春公辦都更案簽約 投資金額逾50億元

內政部政次董建宏（中）、國家住都中心董事長花敬群（右）以及寶山林董事長張瀛珠今針對「中山長春公辦都更」進行簽約。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕 公辦都更案再下一城，國家住都中心「中山長春公辦都更」今簽約，由愛山林建設與茂德集團旗下國巨投資合組的寶山林建設出資興建，預估總投資金額約58.21億元，將興建1棟地上15層的社會住宅，以及1棟23層的住宅大樓，預計2032年完工。

國家住都中心董事長花敬群指出，該案是由國防部、內政部、財政部等多個部會合作而成的都更案，且是透過整合達人1.0完成整合的都更案，也是住都中心成功招商的第18個都更案。

該案基地面積約1756坪，並在1年內取得60位私地主的同意，花敬群指出，今年還有8個都更案要招商，主要集中在雙北市跟高雄市，尤其投資資金超過200億元的陸保廠最受到矚目。

陸保廠都更案受矚目

愛山林董事長祝文宇表示，台北市都更案整合非常辛苦，還好公辦都更案有政府幫忙整合，未來推案會以雙北市為主，尤其是新北市為重。

而愛山林手中還有多個都更案，包括捷運開發案「新北十四張站暨南機廠案」、「中正紀念堂捷四聯開案」，以及「南港台電CR1公辦都更案」，推估總銷金額上看千億元。

