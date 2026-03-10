為何沒有船敢離開荷姆茲海峽？最怕不是飛彈 美媒曝「這件事」

美媒指出，航運公司和保險公司不願冒險穿越荷姆茲海峽，還有另一個重要原因。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東局勢緊張升溫，全球航運公司與保險業者對於經過荷姆茲海峽的航線愈發謹慎。《CNBC》指出，除了戰爭與飛彈攻擊風險之外，業界擔憂，一旦大型油輪在波斯灣沉沒並造成大規模漏油，污染可能波及整個波斯灣沿岸，對區域經濟與觀光產業造成重大衝擊，引發難以收拾的環境災難。

據報導，中東地區並沒有像美國那樣成熟且完善的石油污染清理產業與技術。一名不願具名的風險顧問指出，若真的發生大規模原油外洩事故，當地缺乏足夠能力快速處理。更棘手的是，這類昂貴的污染風險目前尚未被全球保險市場完整納入考量。

業內人士指出，保險公司缺乏足夠數據去估算，一旦大量原油污染沿岸海灘，將會對當地商業活動造成多大的損失與索賠。海事保險通常會涵蓋污染責任，同時也包括船體、機械設備與貨物等保險項目。

外媒認為，大型油輪在波斯灣沉沒並造成大規模漏油風險，從科威特延伸到卡達的富裕地帶尤其敏感，這裡遍布高樓林立、豪華海濱度假村與繁榮的商業中心。與1980年代末期相比，當年伊朗與伊拉克爆發「油輪戰爭」，波斯灣石油貿易一度遭到威脅，如今該地區的經濟結構已出現巨大轉變，觀光與服務業的比重顯著提高。

目前，即使飛彈衝突升級，航運公司仍然可以購買船體、機械與貨物保險，但價格已大幅上升。全球兩大保險經紀公司Marsh與Howden Group表示，相關保費已比前一週高出4-6倍。

至於美國開發金融公司（Development Finance Corporation, DFC）目前推出的200億美元再保險機制，主要只是為船體、機械與貨物提供備援保障，但並未涵蓋至關重要的污染風險。市場人士表示，如果沒有類似的政府保障機制來承擔環境污染風險，波斯灣的航運與貿易活動很可能持續陷入僵局。

