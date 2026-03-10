荷姆茲海峽幾近癱瘓！國際油價逼近每桶120美元、飆漲近30％

國際油價週一（9日）盤中一度大漲29%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國與以色列對伊朗戰事擴大影響，加上沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織（OPEC）成員減少供應，國際油價週一（9日）盤中一度大漲29%，逼近每桶120美元水準，儘管漲勢後來收斂，但收盤仍大漲約7%，收在自2022年以來最高水準。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲3.87美元、漲幅4.3%，收在每桶94.77美元。

布蘭特原油期貨上漲6.27美元、漲幅6.8%，報每桶98.96美元。

這是布蘭特與紐約期油自2022年8月以來的最高收盤價，即使在盤後回落後，兩大指標油價自伊朗戰爭爆發以來仍累計上漲超過35%。

盤中高點方面，布蘭特原油一度衝上每桶119.50美元，紐約期油也觸及每桶119.48美元，創下自2022年6月以來的盤中最高價。這一水準接近2008年7月創下的歷史高點：當時布蘭特原油達147.50美元，紐約期油為147.27美元。

油價自盤中高點回落，原因包括市場對通膨升溫的憂慮，以及美國與其他七大工業國（G7）正考慮動用戰略石油儲備的消息。

另外收盤後不久，市場傳出美國總統川普與俄羅斯總統普廷通話的消息，油價隨即轉為下跌。隨後在盤後交易中跌勢擴大，在路透報導指出川普政府正考慮進一步放寬對俄羅斯石油制裁、以抑制全球能源價格後，油價跌幅一度超過5%。

稍早前，普廷曾表示，莫斯科準備向歐洲供應石油與天然氣。

另一方面，川普在接受CBS新聞訪問時表示，他認為對伊朗的戰事「已經相當完整」，並稱華府目前的進展「遠遠領先」他最初預估的4到5週時間表。

目前戰事幾乎已使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）陷入癱瘓。全球約5分之1的石油與液化天然氣需經此航道運輸。能源數據分析公司Kpler表示，即使荷姆茲海峽週二（10日）重新開放，波斯灣地區石油出口要恢復至完全運能，仍可能需要6至7週時間。

