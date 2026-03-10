匯率紅利直接回饋！朵茉麗蔻在台導入「浮動定價」新制 產品最高降千元

日本保養品牌朵茉麗蔻（Domohorn Wrinkle）宣布導入「浮動定價」機制，同步調整台灣市場產品售價。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著日圓匯率波動成為消費者關注的焦點，來自日本熊本的抗皺淨斑保養品牌朵茉麗蔻（Domohorn Wrinkle）宣布導入「浮動定價」機制，並同步調整台灣市場產品售價，部分商品價格下修，顯示匯率變動已逐漸影響美妝品牌的全球價格策略。

朵茉麗蔻表示，為落實「全球一致」的服務宗旨，即日起正式導入「浮動定價」制度。未來產品價格將以日本官方日圓售價為基準，再加上必要的國際貿易成本，依據匯率走勢定期調整定價，藉此縮小不同市場之間的價格差異，讓海外消費者能以更接近日本產地的價格購買產品。

近年日圓匯率波動，加上國際物流與物價成本上升，使不少跨國品牌重新檢視全球定價策略。朵茉麗蔻此次反而逆勢調整價格，在維持產品容量不變的情況下，下修多項產品售價，強調希望透過透明且一致的定價體系，讓消費者更容易接觸並體驗產品效果。

朵茉麗蔻海外事業部長池端由香表示，品牌的目標是讓海外顧客不論身處何地，都能與日本產地同步「享有相同的商品、相同的價格、相同的服務」。她指出，導入浮動定價制度，不僅能更貼近顧客需求，也有助於建立長期信任關係，為品牌未來的穩健發展奠定基礎。

隨著新制度上線，朵茉麗蔻亦公布自即日起生效的新價格。其中，「基本4點」套組由原價9900元調整為9200元；「全效8點」套組由18000元調整為16700元。多項單品亦同步下修，包括「卸妝凝露」、「潔顏霜」與「保濕液」由1500元調整為1400元，「柔肌泡泡面膜」由3600元降至3300元、「乳霜20」由3900元調整為3600元、「美活肌精華」由3000元調整為2800元等。

