全台營造業總家數連12年增長

全台營造業家數連兩年超過2萬家。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台營造業家數連兩年超過2萬家。根據內政部統計年報最新發布、2025年全台營造業家數已達2萬206家、合計資本額高達近8871億元，房產業者指出，其實2024年是全台營造業首度已經突破2萬家，且2025年仍維持緩步增加趨勢。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，由於國內營造需求仍高、供給面緊繃，再加上營造費用與利潤不錯，以致於營造產業蓬勃發展，連動使得甲級營造廠成為當紅炸子雞，轉讓費水漲船高。

請繼續往下閱讀...

根據內政部統計年報，營造業主要分為甲、乙、丙等三類等級，另外還有專業營造業與土木包工業，進一步對比10年前、2016年，2025年整體營造業家數增加2774家、增幅約15.91%，資本額10年來增加926億元、增幅約11.66%。

全台營造業總家數 10年增2774家

其中又以專業營造業家數增幅最大、10年來增幅約35.51%，房產業者指出，專業營造業主要是從事特定「細部施工項目」的營造業者，包括鋼構、防水、帷幕牆、擋土支撐等事項，且從內政部統計年報來看，自2014年至2025年，營造業總家數呈現連續12年增長。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，與2016年的房市低谷相比，營造業數量、資本額大爆發，主要是因為過去10年台灣房市活躍的循環，推案量屢創本世紀新高，帶動下游營造端的需求。

且除私部門建築投資熱之外，前瞻基礎建設所拉動的綠能與公共工程，像是離岸風電、太陽能基座及軌道經濟、社會住宅基礎建設等，都需要大量專業營造業者參與。最後則是因為因應需求升級、產業進化，過去大營造廠統包的市場結構逐漸分化為專業分工，轉包、發包的普及化誘發規模較小但從事特定「細部施工項目」的專業營造業如雨後春筍般設立。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，營造業比較辛苦就是在2020年疫情那段時間，之前已談好發包價格的案子，結果遇到造價大漲，部分營造廠只能吞下去，後來新接案多會先預期反應之後造價，因此，營造廠的經營狀況就明顯改善，只是今年初又遇到土方之亂，可觀察後續市場如何因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法