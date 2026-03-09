法國財長：G7尚未決定釋出戰備儲油

G7尚未就聯合釋出戰備儲油做出決定。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕七大工業國集團（G7）輪值主席國法國9日指出，該集團尚未就釋出緊急石油儲備做出決定。

法財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）在G7財長視訊會議後說，「我們還未做出決定」；「我們同意嚴密關注局勢發展，我們準備採取所有必要措施，包括動用戰備儲油，以穩定市場」。該會議旨在討論中東戰火對能源市場的衝擊。

英國《金融時報》先前報導，G7財長9日召開緊急會議，討論在國際能源總署（IEA）的協調下釋出戰備儲油的可能性，以穩定因中東戰火而劇烈震盪的國際能源市場。

知情者透露，一些美國官員認為，聯合釋出3億至4億桶原油是適當的，該規模約IEA國家持有的儲備原油25％至30％。

IEA旗下32個成員國都持有戰備儲油，做為因應油價危機的聯合緊急措施。IEA上週二已舉行緊急會議，討論化解原油供應危機的可能方式，會議文件顯示，IEA「已準備採取行動，支持原油市場的穩定性」。

該文件指出，IEA國家持有逾12.4億桶公共儲備，其中美國與日本約7億桶，還有約6億桶產業儲備，在必要時額外供應市場。這些儲備可滿足IEA國家近1個月所需或超過140天淨進口量。中國並非IEA成員。

1974年在阿拉伯石油禁運成立的IEA，主旨之一是建立緊急石油儲備機制，該禁運當時使油價飆漲，引發西方世界嚴重的能源短缺。自IEA成立以來，成員國5度聯合釋出戰備儲油，前兩次是2022年，為抑制俄烏戰爭引發油價飆漲。

