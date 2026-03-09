韓日台3股市大跳水！台灣跌4.43％亞股第三慘

根據統計，台灣今日跌4.43%，跌幅位居亞股第三慘。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰火引起能源價格飆漲，韓日台3股市大跳水！根據統計，今日韓國股市收盤重摔下跌5.96%，災情是亞股最嚴重，其次是日本股市的下跌5.20%，至於跌幅排名第三是台灣跌4.43%，整體來看，亞洲股市歷經這波股災，指數已大幅下滑、元氣大傷。

投顧法人表示，今日恐慌賣壓傾巢而出，尤其是韓日台3股市跌最慘，跌幅都在4%以上；其他主要亞洲股市也都走跌，包括：新加坡跌1.89%、香港股市下跌1.4%，上海股市下滑0.7%等。

台新投信指出，目前觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括：美伊重啟對話的時機以及荷姆茲海峽恢復運行等，倘若戰事能夠有突破發展進展，油價將衝高後回落，不至於影響經濟與產業；因此，台股在經美伊戰爭短線的急跌，反而提供逢低布局機會。

根據統計，上星期外資在集中市場大舉賣超台股3170.43億元，創史上最大單週賣超金額紀錄。

截至2026年3月9日，台股外資史上單日賣超前三大紀錄，根據統計，第一名是2026年3月9日，賣超金額達1208.73億元，主因是市場面臨地緣政治風險與全球金融波動，台股盤中一度崩跌超過千點刷新台股歷史紀錄；史上外資賣超第二名是2024年9月4日1007.51億元；史上外資賣超第三名是2024年4月19日915.03億元。

