冠星-KY去年EPS年增346％ 今年再拚營運高峰

2026/03/09 21:00

冠星目標將持續強化越南生產基地的成本與區域貿易優勢，深化與國際品牌客戶合作。（冠星-KY提供）冠星目標將持續強化越南生產基地的成本與區域貿易優勢，深化與國際品牌客戶合作。（冠星-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動休閒布料供應商冠星-KY（4439）今日通過2025年度財務報告及盈餘分配案，受惠於越南廠營運逐漸步入正軌，以及新客戶開發成果顯現，全年每股盈餘（EPS）7.73元，明顯優於2024年的1.73元，年增346.8%。展望2026年，管理層看好隨著越南廠產能利用率持續提升，加上垂直整合策略逐步發酵，營運成長動能可望優於去年。

冠星表示，2025年整體營運表現穩健，儘管全球貿易環境仍受關稅波動等因素影響，公司透過優化生產配置與強化成本控管，使全年毛利率維持在18%水準，優於2024年的16.3%。董事會決議配發現金股利4元，配發率約52%，以今日收盤價90.7元計算，殖利率約4.4%，反映集團穩健的現金流與回饋股東的政策。

在策略布局方面，董事會同步通過增資成衣廠260萬美元（約新台幣8288萬元）投資案。管理層認為，此舉象徵冠星由單一布料供應商，進一步朝「垂直整合一站式服務」供應鏈夥伴轉型。透過向下游成衣製造端延伸，公司可更直接對接品牌客戶需求，並藉由整合布料與成衣資源，提升產品附加價值與市場競爭力。

冠星強調，在全球供應鏈逐漸碎片化的趨勢下，具備跨國生產布局與垂直整合能力的供應商更具競爭優勢。未來將持續強化越南生產基地的成本與區域貿易優勢，深化與國際品牌客戶合作，力拚2026年再創營運高峰。

