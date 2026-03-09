助中小企業「碳健檢」 經部今年目標拚輔導2.5家轉型

經濟部中企署今（9）日舉辦「中小企業從知碳到減碳」淨零轉型成果記者會。（中企署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年上路，經濟部中小及新創企業署（中企署）持續協助企業建立碳管理基礎並規劃減碳路徑，去年已協助逾1.3萬家中小微企業完成碳健檢，今年將擴大量能，目標是服務全台2.5萬家。

中企署今（9）日舉辦「中小企業從知碳到減碳」淨零轉型成果記者會，並同步發布《中小企業減碳指引》，指引彙整20則製造業與服務業案例，內容涵蓋涵蓋能效改善、製程優化、永續材質應用及循環設計，提供跨產業適用可行的轉型路徑，以因應企業實務需求。

中企署長李冠志指出，中企署去年已協助逾1.3萬家中小微企業完成碳健檢與轉型諮詢，今年進一步擴大推動量能，目標要服務全台2.5萬家中小企業，規劃與會計師、記帳士等公會合作培育2500位專業種子師資，採取「每人輔導10家」模式。

中企署指出，在供應鏈碳管理要求日益嚴格下，例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步上路，中小企業轉型已從選擇題轉為必答題，淨零能力不僅影響接單門檻，也關係企業長期競爭力。

