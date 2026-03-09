振大環球2月營收月減年增 全年可望維持高度成長

法人指出，在關稅優勢、地緣風險移轉及供應鏈重組下，振大的產地優勢與客戶成長動能持續發酵。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠振大環球（4441）2月營收5.86億元，月減16.4%、年增15.59%，今年前2個月營收累計為12.87億元、年增33.4%。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，儘管成衣產業適逢傳統淡季，前兩個月營收仍繳出雙位數成長表現，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力，今年可望持續高成長。

振大環境觀察，近期中東局勢升溫使供應鏈加速重組，原為紡織熱點的埃及，除了地緣風險升高之外，在美國122關稅調整後，對美關稅由原先10%調升至15%，競爭力明顯下滑，客戶開始考慮其他產區分散風險。公司主要生產基地馬達加斯加，受惠於美方《非洲成長與機會法案（AGOA）》豁免進口稅，能為客戶節省15%至32%進口稅，在122關稅新制實施後，馬島更因其低關稅、低薪資及低政治風險的優勢下，成為多數客戶轉單首選，是目前最有競爭力的成衣產區。

振大環球馬島產區的ESG新廠預計第三季完工投產，吸引新客戶主動洽談合作，2027至2028年可望進入放量成長階段。主要客戶則因線上消費趨勢確立及運動休閒通路服飾需求成長，訂單動能可望持續放大。法人指出，在關稅優勢、地緣風險移轉及供應鏈重組下，振大的產地優勢與客戶成長動能持續發酵，營運規模與獲利能力將明顯提高。

