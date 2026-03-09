他53歲就提早退休 親揭「6個秘訣」讓你10年內就不用再工作

美媒訪問一名53歲就提早退休的男子，分享10年內退休的6個秘訣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕工作除了帶來收入，也能帶來成就感，但對許多人來說，提早退休仍然是一個夢想。美國一名53歲就提前退休的男子，分享了6個建議，或許也能讓你10年內就能退休。

美國財經媒體訪問了曾在科技公司擔任法律顧問的Kyle M.，了解他如何能在53歲提前退休。Kyle原本並沒有打算這麼早退休，但公司縮編並提供一筆不錯的資遣方案，讓他開始重新思考是否還要繼續工作。由於他早已打下必要的財務基礎，他發現其實自己具備提前退休的條件，以下是他分享的6個提早退休秘訣。

1.認真追蹤每一筆支出：當Kyle思考他和妻子是否能退休時，他開始幾乎每天仔細檢視家庭開銷。之後，他們與理財顧問會面，評估目前的資金可以支撐多久。他們最後決定賣掉房子來增加手上的現金流。一開始，Kyle對這個決定感到很掙扎，畢竟那是他和妻子養育兩個女兒、住了超過17年的家。他說「一開始賣掉房子真的很難，但現在回頭看，我們把這筆錢存進銀行，大幅降低了生活支出，也讓我們能做更多事情。」

2.抵抗「生活升級」的誘惑：雖然Kyle的提前退休有部分是因為工作變動，但他發現，自己其實早就建立好必要的財務基礎。其中一個關鍵，就是避免隨著收入增加而不斷提升生活水平，他說「當我賺更多錢時，我們沒有做的一件事，就是換更大的房子……或是買一台2024年的特斯拉。」

3.建立多元收入來源：在工作期間，Kyle一直充分利用公司提供的退休金計畫，尤其是雇主配對提撥的部分。這樣既能保持資金流動性，又能讓資金持續增值。此外，他們在多年前還購買了一間投資房產，現在仍然提供穩定的租金收入。

4.從「累積財富」轉變為「管理支出」：Kyle表示，提前退休最重要的是心態上的轉變，從累積財富轉為管理支出。這意味著重新思考自己的花錢方式，以及願意為新的生活做出哪些取捨。他指出，光有存款並不足以讓你提前退休，真正決定成敗的是你的花錢習慣。此外，退休後的支出結構也可能改變，例如他和妻子現在更重視旅行，他們搬到一個房貸負擔較低的小房子，將省下來的錢用在旅行上。

5.放下那些不重要的東西：Kyle表示，在人生後期，應該認真思考什麼才是真正重要的。他和妻子現在住在一間小公寓，在出售原本的房子時，他們丟掉的東西比留下的還多。他認為，退休應該是一個重視時間與人生意義，而不是累積物質的階段。

6.可負擔的醫療保險非常關鍵：在所有建議中，Kyle認為最重要的一點就是找到負擔得起的醫療保險。

