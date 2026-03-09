喬山去年每股賺9.06元 今年營收拼雙位數成長

健身器材廠喬山（1736）2025年每股盈餘9.06元。（取自喬山官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材廠喬山（1736）今日董事會通過2025年全年營收543億元，年增14%，稅後淨利27.5億元，每股盈餘9.06元，年增1.04元。

喬山也同步公告2月營收36億元，年增5%，主要受惠於全球健身市場需求成長，公司商用與家用產品銷售維持成長動能。

喬山去年雖受到關稅成本增加及匯率波動等因素干擾，毛利率全年仍舊維持在50.6%，且因第4季旺季效應，單季貢獻每股盈餘達5.65元。

展望2026年，公司預期整體營收將維持雙位數以上成長動能，尤其在商用市場，喬山位居全球商用健身器材領導地位。

2024年公司在商用市場的市佔率約為35%，2025年已跳升至41%，長期目標為拿下7成市佔率，並可望在2028年達標。

家用市場則會聚焦打造品牌力，透過差異化、高毛利產品，並搭配創新行銷投資，加速產品銷售成長，同時在北美自有零售門店透過與Peloton/Tonal/Osaki等知名健身品牌策略合作，提升門市客流並擴大營收規模。

喬山憑藉全球品牌影響力與完善的製造基地布局，在成本結構與國際競爭力上具備明顯優勢，為拓展跨國客戶合作奠定基礎。在新客戶訂單持續釋放、新產品效益延續及產能配置優化的推動下，營運動能可望強勁成長。

