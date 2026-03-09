油價狂飆牽動通膨預期 全球股債市重挫美元走強

中東緊張情勢持續升溫，導致國際油價飆升，經濟成長前景惡化，9日全球股市和債市暴跌，金價下挫，美元則走高。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東緊張情勢持續升溫，且未見緩解的跡象，導致國際油價一度飆漲至每桶近120美元，創4年來最高，投資人擔憂全球通膨恐升高，經濟成長前景惡化，9日全球股市和債市暴跌，金價下挫，美元則走高。

隨著伊朗衝突邁向第2週，波斯灣地區已有多個產油國宣布減產，布蘭特原油期貨價格延續上週28%的漲勢，9日盤中一度再漲29%至每桶119.50美元，創2022年以來最高；西德州中級原油期貨價格也曾暴漲31%，至每桶119.08美元。但之後隨著7大工業國家（G7）宣布要釋出戰略儲油，油價漲幅縮窄，來到每桶105美元之下。

三井住友信託銀行投資研究主管山口正博（Masahiro Yamaguchi）表示：「釋出戰略儲油的計畫可能緩解立即的擔憂，但供應疑慮不可避免地將持續到荷姆茲海峽的實際封鎖獲得解決。」

9日亞洲股市幾乎全面下跌，日經225指數大跌5.2%，為去年4月以來單日最大跌幅，從2月創下史上最高以來已回跌逾10%，進入技術修正階段。南韓綜合指數大跌約6%，從2月創下史上高點後更回跌逾20%，步入「空頭」市場。歐股開盤後也大跌，美股期指也繼續走低。

9日全球債市的賣壓加劇，美國10年期公債殖利率上漲0.07個百分點，為今年1月以來最大漲幅，澳洲對基準利率敏感的3年期公債殖利率漲至2011年以來最高，德國公債價格也跌至近15年來最低。

債市的劇烈波動顯示，投資人擔憂油價飆升可能迫使全球央行繼續維持政策緊縮，以抑制通膨，即使經濟成長放緩。對通膨的擔憂已導致交易員降低美國聯準會（Fed）今年會降息2次的預期，認為會等到9月才降息，有些交易員甚至押注，Fed今年都會按兵不動。

在市場押注Fed可能縮減降息次數，甚至不降息的情況下，美元指數一度大漲0.7%，導致金價走跌。黃金期貨價格一度重挫3%至每英兩5015美元。

Vantage Markets分析師Hebe Chen表示：「黃金的回落是通膨怪獸在壓制美元，每桶100美元的油價已觸發了連鎖反應：能源衝擊、通膨預期、美元走強、黃金走弱。 」

