鑫聯大2025年每股賺7.11元 年增195％

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大（3709）受益於桌上型、伺服器中央處理器（CPU）通路銷售強勁，加上記憶體產品（DRAM、SSD、HDD）價量齊揚上漲，以及大型商用專案、佣金收入成長的帶動，2025年每股盈餘7.11元，大幅超越2024年的2.43元。

鑫聯大今日通過2025年財報，全年營收409.75億元、年增44%，毛利率6.09%、年增1.42個百分點，營益率3.16%、年增1.98個百分點，歸屬母公司業主淨利8.49億元、年增245.52%，每股盈餘7.11%、年增192.5%。

管理層表示，從去年財報可見，儘管因業務擴張使營業費用與銀行借款利息有所上升，但營業收入較2024年大幅提升，推動營業毛利同步倍增，整體獲利能力仍呈現爆發性成長 。去年的股東權益報酬率（ROE）達到28.51%、年增17.91個百分點，合併營運資產報酬率（ROWC）則達到16.82%。

鑫聯大認為，受惠於AI伺服器帶動CPU（中央處理器）與記憶體出現30年難得一見的缺貨潮，供給面的緊張狀態將維持一段時間，因此基本面的成長動能較大。然而，由於業績規模逐年增大，從2023年的210億元、2024年的284億元，一路跳升到2026年的409.75億元，今年雖然仍會再增加，但年增幅度將回到正常水準。

