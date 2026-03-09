帶著毛小孩應援WBC台灣隊 遠銀樂家＋卡祭寵物消費最高10％回饋

遠東樂家＋卡祭出高回饋助攻WBC熱潮。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕2026 WBC世界棒球經典賽事如火如荼展開，再掀全台棒球熱潮。遠東商銀熱血應援WBC力挺台灣隊，旗下被視為「親子寵物神卡」的「樂家＋卡」，推出指定寵物商店及動物醫院刷卡消費最高10%、家庭消費最高4%回饋，大人、小孩、毛孩全家一起熱血應援台灣隊。

根據農業部最新數據，2025年全台犬貓登記數突破370萬隻，許多人把寵物當成親生孩子疼，遠東商銀懂毛爸毛媽的辛苦，即日起到2026年6月30日只要在全台動物醫院或指定連鎖寵物店刷卡，就能獲得最高10%回饋，不管是定期健檢、打疫苗，還是飼料、貓砂，這張卡都能幫飼主省荷包，也顧好毛孩的健康。

請繼續往下閱讀...

除了寵物優惠，平常帶小孩出門吃飯、加油、去連鎖藥局買奶粉尿布，甚至週末逛百貨公司，這些最常發生的「家庭開銷」，遠東樂家＋卡通通不用燒腦切換權益，設定遠銀帳戶自動扣款並消費達檻就有最高4% 回饋。若有海外出遊規劃，只要集中消費刷樂家+卡，就可有「免費攜伴、最高4人同行」機場貴賓室禮遇。

遠東商銀與樂天桃猿已連續4年合作舉辦「遠銀PET趴」，將於2026年4月份登場，自2025年起更冠名全台首座結合職棒與寵物友善設施的「遠東商銀寵物樂園」，專屬便利區域讓球迷可帶著自家愛犬進場應援，將棒球場轉化為全家共享的生活空間，創造職棒寵物友善新場景。從東京巨蛋的熱血轉播，到台灣球場的寵物友善設施，遠東商銀透過樂家＋卡，串起棒球、親子與毛孩的生活圈，要成為台灣家庭最貼心的神隊友。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法