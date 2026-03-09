麗豐-KY 2月營收年月雙減 持續聚焦加盟店經營

麗豐-KY 2月營收年月雙減，但前2月營收年增23%。圖為麗豐-KY董事長陳碧華。（麗豐提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養品牌麗豐-KY（4137）今（9）日公布2月合併營收為1.96億元，月減48%、年減32%，累計前2月合併營收為5.75億元，年增23.18％，麗豐表示，這顯示2025年聚焦加盟店經營的策略持續奏效，加盟店營運狀況提升，即使農曆春節假期工作天數減少，整體營收表現依舊不弱，為首季營運奠定良好開局。

麗豐-KY表示，在市場消費結構變化下，集團近年積極推動數位服務與實體門店經營整合策略，協助實體門店導入數位服務經營策略，透過代運營社群電商平台，強化線上線下整合，並運用線上會員系統數據分析、數位行銷工具所結合的智慧化顧客經營模式，提升線上美容票券購買後轉換至實體門店消費的服務使用率。

麗豐從今年前2月於美團、大眾點評及抖音等社群平台累計線上核銷美容服務票券達5萬5376張，較去年同期大幅成長20％，顯示數位銷售模式已有效帶動實體門店服務轉換動能，也凸顯集團在會員經營與顧客黏著度管理上具備良好成效。隨著消費者對便利性與專業美容服務需求同步提升，麗豐-KY持續優化O2O（Online to Offline）服務鏈，進一步提升營運效率與品牌價值，為長期成長奠定穩固基礎。

展望2026年，麗豐-KY持續推動「聚焦門店經營、雙核驅動成長、品質引領未來」營運主軸，強化標準化流程與數位化管理，優化單店營運效率與會員經營深度，使門店健康度與單店產出穩步提升。

