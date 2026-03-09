中國盟友每月少1個好慘！外媒爆川普將與古巴達成驚人的協議

古巴總統狄亞士-卡奈（左）面臨來自美總統川普的極限施壓，傳出古巴即將與美國達成經濟協議。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國1月活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，2月28日與以色列聯手打伊朗，斬首伊朗最高領袖哈米尼及多名伊斯蘭革命衛隊高層。中國接連失去2位重要盟友，古巴也即將被川普拿下。外媒披露，川普政府正在準備與古巴達成一項出乎意料的協議，據悉討論內容包括為古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）提供脫身途徑、卡斯楚家族繼續留在古巴，以及在港口、能源和旅遊業方面達成協議。

《Usa Today》獨家報導指出，兩名了解川普政府計劃的消息人士透露，川普政府正在準備與古巴達成一項經濟協議，該協議可能很快就會宣布。目前尚不清楚這項潛在協議的具體細節和確切時間，但協議可能包括放寬美國公民前往哈瓦那的旅行限制。

據悉，討論內容包括為總統古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）提供脫身途徑、卡斯楚家族繼續留在島上，以及在港口、能源和旅遊業方面達成協議。

報導說，美軍戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅，並突然切斷石油供應後，古巴似乎成了美國政府下一個政權更迭的目標。但川普政府並沒有採取武力推翻哈瓦那的共產主義政權，而是透過優先考慮美國利益的經濟協議來重新定義政權更迭，從而避免全面對抗。

接近川普政府的消息人士稱，川普與歐巴馬的做法不同，因為川普透過打擊委內瑞拉和美國奪取其石油表明，他是認真要恢復美國在西半球的主導地位。

白宮在回應《Usa Today》的置評請求時，建議看看川普在「美洲之盾」高峰會上的演講。川普3月7日對拉丁美洲領導人，川普強調，「古巴已經走到了盡頭，他們沒錢，沒石油，他們的理念很糟糕，他們的政權也很糟糕，而且已經糟糕了很久了。」

川普還表示，古巴正在與魯比歐、他本人以及其他一些政府成員進行談判。川普說，「我認為與古巴達成協議會非常容易。」

