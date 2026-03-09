強強聯手 禾榮科攜手沛爾 合攻精準治療

禾榮科技與沛爾生醫簽署策略聯盟合作意向書。圖左為禾榮科技總經理沈孝廉、右為沛爾生醫董事長林成龍。（禾榮科提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕禾榮科技（7799）與沛爾生醫（6949）今日宣布，雙方已簽署「策略聯盟合作意向書」，將發展「加速器硼中子捕獲療法（AB-BNCT）與免疫療法」之合併應用精準治療技術，共同推進臨床前研究、轉譯驗證與後續臨床應用開發。

禾榮科技專注於AB-BNCT醫療設備與治療用藥開發，沛爾生醫專注於CAR-T研究開發，雙方的合作將結合次世代放射治療AB-BNCT與免疫治療CAR-T，共同打造全球首創瞄準非實體及實體腫瘤的治療平台，期進一步拓展先進癌症治療技術的應用範疇，讓更多癌症病患得到更完善的醫療服務。

依據合作意向書規劃，將結合禾榮科技在AB-BNCT治療平台與實體腫瘤之臨床與治療計畫等關鍵技術，以及沛爾生醫在免疫療法研發與轉譯領域的專業能力，針對合併療法之理論研究與潛在適應症為出發點，進行共同評估，以支持合併治療技術之可行性驗證。

沛爾生醫董事長林成龍指出，細胞免疫療法與AB-BNCT的聯合使用深具臨床應用價值。沛爾生醫擁有國內第一個自主研發並落地生產的CAR-T產品，後續新一代CAR-T之人體試驗及合併AB-BNCT療法之驗證，需要嚴謹的團隊合作及臨床工作的配合。透過與禾榮科技在醫院完成建置的AB-BNCT合作，將可建立全球第一個可治療大多數癌別（包括液體癌及實體癌）的治療平台，並加速合併治療可行性之探索。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，AB-BNCT具備實體腫瘤精準治療之優勢，伴隨實體腫瘤消融後所引發之免疫原性細胞死亡與腫瘤微環境改變，與免疫療法合併策略有望開啟更多轉譯研究契機；本次與沛爾生醫建立合作框架，將有助於系統化推進合併療法之可行性研究與臨床應用評估。

