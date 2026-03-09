電競客戶需求強 動力-KY2025年獲利年增近7成

動力2025年每股稅後盈餘（EPS）5.37元。圖為董事長許文昉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠動力-KY（6591）今日公告2025年稅後淨利2.1億元、年增75.49％，每股稅後盈餘（EPS）5.37元，年增67.29％，為近3年高點，並擬配現金股利每股4元、配息率近74.49%，以今日收盤價62.9元計算，現金殖利率為6.36％。

動力指出，去年因電競客戶動能強、出貨持續攀升，挹注營收創歷年次高，加上高效能顯示卡規格不斷升級，且輝達全新RTX 5000系列上市進一步帶動換機與加購潮，推升泛電競相關散熱風扇產品拉貨動能持續向上，加上生產排程管理有成，去年毛利率也有所提升。

動力也公告今年2月營收為7125萬元、年減34.3％，前2月累計營收2.18億元，年減10.48％，主要受農曆春節假期工作天數影響所致。

展望2026年首季，動力表示，持續看好高效能運算及電競市場需求，以及國際情勢動態，並看好目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算等需求提升，帶動主要客戶保持穩定拉貨力道。

此外，動力仍持續深化包括5G伺服器、車用等相關利基型散熱風扇產品多元產業佈局，可望堆疊動力未來中長期營運動能。

