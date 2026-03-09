宏碁2月營收年月同增 商用產品年增63.7％最強

宏碁2月合併營收年月雙增。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠宏碁（2353）公布2月合併營收為214.58億元，年增25.7%，月增1.8%，累計前兩月合併營​收4​25.35​億元，年增​32.2%​。

宏碁指出，筆記型電腦營收2月年增37.8%，累計前兩月年增43.2%；桌上型電腦營收2月年增11.7%，累計前兩月年增27.5%；Chromebook營收2月年增16.2%，累計前兩月年增12.2%；電競及遊戲相關產品及業務營收2月年增50.5%，累計前兩月年增51.8%；商用產品營收2月年增63.7%，累計前兩月年增63.9%

宏碁表示，集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2月營收之32.0%、累計前兩月營收之37.0%。

宏碁旗下公開發行子公司皆已公告2月營收，宏碁遊戲也剛舉行上市前業績發表會，為其在台灣證券交易所創新板​上市做準備​。孵化中的​事業中尤以​宏碁智通公累計前兩​月營收年增​47.9%​為亮點。

