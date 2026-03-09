金銀「凍漲」困在五大因素 支撐部位和上攻價格「看這區間」

美元走強對黃金和白銀價格帶來壓力，儘管地緣政治緊張局勢加劇，避險資金流入仍然有限。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週一，儘管美伊戰爭持續進行，中東地緣政治緊張局勢升級，原油價格飆升，但國際和國內市場的黃金和白銀價格卻雙雙下跌。

全球市場方面，現貨黃金價格下跌1.7%，至每盎司5082.51美元；4月交割的美國黃金期貨價格下跌1.4%，至每盎司5099.40美元。現貨白銀價格也出現下跌，跌幅2.2%，至每盎司82.50美元。

美國和以色列與伊朗之間的衝突不斷升級，引發了人們對中東地區爆發更大規模戰爭的擔憂。

儘管地緣政治風險加劇，原油價格飆升，黃金和白銀價格卻出現下跌。以下是貴金屬價格在全球緊張局勢加劇的情況下下跌的五大關鍵因素。

1. 美元走強

美元走強對黃金和白銀價格帶來壓力，儘管地緣政治緊張局勢加劇，避險資金流入仍然有限。

美元升至三個多月以來的高位，使得以其他貨幣計價的投資者購買黃金的成本更高。同時，美國10年期公債殖利率升至一個月來的最高點，增加持有黃金等無收益資產的機會成本。

受美元走強的影響，歐元和英鎊下跌約1%，澳幣甚至避險貨幣瑞士法郎也疲軟，凸顯美元的全面強勢。

2. 降息預期消退

原油價格和能源成本的急劇上漲，加劇了人們對通膨的擔憂，並進一步降低了聯準會近期降息的前景。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，投資人預期聯準會將在3月18日為期兩天的會議結束時維持利率不變。上週低於43%的6月利率維持不變的機率已升至51%以上。由於貴金屬不產生收益，因此在低利率環境下，貴金屬往往表現良好。

3. 強勁反彈後獲利回吐

中東地區美伊戰爭的升級令全球投資者感到不安，並引發了大量風險資產的拋售。自美以伊戰爭爆發以來，全球股市均遭受重創。

儘管近期有所回落，但受持續的地緣政治風險、央行購金以及與財政不確定性相關的強勁避險需求支撐，金價今年迄今仍上漲約54%。然而，這波強勁反彈也促使投資人獲利了結。股市的下跌迫使一些投資人拋售獲利的黃金和白銀頭寸，以滿足流動性需求。

4. 央行拋售黃金的傳聞

分析師表示，市場傳言一些央行可能會拋售黃金以增加流動性，這也對投資者情緒造成了壓力。同時，世界黃金協會近期發布的報告顯示，各國央行年初的黃金購買速度放緩。報告顯示，1月的淨購買量僅為5噸，而此前12個月的平均為27噸。

5. 金融市場謹慎情緒升溫

機構日益增長的擔憂進一步加劇金融市場的謹慎情緒。最近，貝萊德公司限制了旗下最大的私募信貸基金之一的贖回請求，此前贖回請求激增，凸顯規模達1.8兆美元的私募信貸行業投資者的焦慮情緒。這家資產管理公司旗下規模達260億美元的HPS企業貸款基金表示，股東要求贖回相當於9.3%股份的份額。然而，該公司將回購上限設定為5%。COMEX黃金價格在飆升​​至歷史新高後，目前在5100美元區域交易，隨後進入回檔階段。

Enrich Money執行長Ponmudi R表示：「整體看漲格局依然穩固，持續的上漲動能和對先前盤整區域的強勁突破延續支撐這一趨勢。金價繼續牢牢守住關鍵移動平均線和此前歷史高點的阻力區上方，並逐步走高，表明上漲動能正在增強。」

Ponmudi R認為，只要金價保持在5000美元的支撐位上方，上漲趨勢就會繼續佔據主導地位；而如果金價能夠持續突破5400美元至5600美元，則可能開啟通往新高的歷史新高的道路。

