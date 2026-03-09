育嬰留停以「日」請 男性申請比例大增至44.3％

勞動部今（9）日揭露，今年元旦實施的育嬰留停以「日」申請，男性申請比例近2個月大增至44.3%。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（9）日揭露，今年元旦實施的育嬰留停以「日」申請，有超過3成育嬰留職停薪津貼案件為「以日申請」，值得注意的是，近2月男性申請比率攀升，由去年全年的27.8%，大幅增至44.3%，增加16.5個百分點，不少父親開始利用短期或分段方式申請育嬰留停，帶動男性申請人數成長。

為了讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。

根據勞動部最新統計，截至115年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼申請人數為2787人，占總申請人數1萬4335人的19%，其中女性為1550人（55.6%），男性為1237人（44.3%），男性申請比例高於去年整體的27.8%。此外，若以育嬰起迄日數未滿30日計為一筆統計，以日申請的筆數達5252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%，其中以申請1日為大宗，占以日申請筆數50.7%，顯示可依實際需求「以日申請」育嬰留停，確實有助於父母可更彈性安排育兒時間。

勞動部分析指出，觀察115年1月及2月數據可以發現，雖然2月工作天數較1月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示有越來越多家長善用新制。此外，以日申請案件約有6成以累積多日一次辦理方式申辦，預計3月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請，因此，1月及2月實際育嬰留停案件，仍可能隨後續補申報案件納入而進一步增加。

勞動部表示，社會對於性別平權與家庭照顧責任分擔的重視逐漸提升，以日申請彈性育嬰政策雖尚於開辦初期，仍見初步成效，呼籲社會各界持續支持友善育兒職場環境，讓家庭照顧不再只是女性的責任，透過制度與申請程序的持續優化，攜手打造更友善、更平權的工作與生活環境。

