台航2025年EPS 3.18元 樂觀看第一季表現

台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航2025年合併營收約43億元，年減約2.3%，毛利率在40%以上，業外則受惠陽明股利收入挹注，稅後淨利約13.3億元，EPS3.18元，略優於去年。

台航董事長劉文慶指出，近期美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突，波斯灣海域航道受戰事威脅，油輪運輸受阻造成油價飇漲，可能造成更多乾散裝船以經濟航速運行，造成船噸運力減少，有助於運價。另外油價飇高，會造成部份煤炭需求的替代效應，增加散裝需求，但該地區的穀物進口及化肥、礦物等出口將受限會影響需求，不利運價。

此外，胡塞組織可能於紅海重啟攻擊，迫使更多船舶避開蘇伊士運河改繞好望角，大幅拉長延噸海浬，緊縮市場可用運力，也有助於整體乾散裝船運價。

劉文慶指出，觀察今年以來的散裝市場動態，散裝運價表現優於去年同期，公司對第一季的營運展望持樂觀態度。此外，近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前台航散裝船隊平均船齡約6歲，除2024年初訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計今年第二季交船營運外，2025年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第三、四季交付。今年台航將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估是否處分船齡較高船舶，並研議啟動新造船計劃，以優化船隊並強化公司整體營運競爭力。

