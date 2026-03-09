瓶裝水也別買！退休族會後悔「掏空老本」的11種生活開銷

美國財經媒體報導，退休後11種家居用品應停止購買。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休本來是享受人生、不必為每一分錢煩惱的時候，不過，一些日常居家小開銷，往往會悄悄侵蝕你的儲蓄。美國財經媒體報導，以下是11種常見但其實可以停止購買的居家用品，幫助你在退休生活中保留更多現金。

1.瓶裝水：購買瓶裝水看起來很方便，但長期下來費用其實不少。改為安裝濾水系統，長期來看能省下很多錢，過濾過的自來水不但更便宜，也更環保，對健康也更好。

2.一次性紙巾/廚房紙巾：紙巾讓清理變得很方便，但這種便利其實也要付出成本。改用可重複使用的超細纖維抹布會更省錢。

3.每月串流訂閱服務：研究顯示，42%的人正在為其實不再使用的服務付費。現在串流平台很多，很容易忘記自己訂閱了什麼。建議花幾分鐘檢查你真正會看的內容，並考慮輪流訂閱，而不是全年都訂閱所有平台。

4.一次性廚房小工具：像是咖啡膠囊、一次性料理器具或特殊削皮器，其實都會帶來持續性的開銷。可以改用可重複填充的膠囊或簡單的手動廚房工具，不僅省錢，也能減少廚房雜物。

5.雜誌與報紙訂閱：可以改成電子版、使用圖書館免費資源，或訂閱精選的電子郵件新聞，既能獲得資訊，也不會有堆滿家裡的紙張。

6.預先包裝零食：這些錢其實可以用在更重要的事情，例如食品、興趣或其他生活需求。改為大量購買零食，再分裝到可重複使用的容器，通常更便宜，也能控制份量，有助於維持健康飲食。

7.過多的清潔用品：很多人會為不同表面購買不同清潔劑，但其實未必需要。可以改用多用途清潔劑，或使用小蘇打和醋自製清潔液。既能保持家裡乾淨，也能減少雜物與花費。

8.紙盤：除了累積可觀費用之外，一次性紙盤也會製造不必要的垃圾。購買耐用的可重複使用餐盤，雖然一開始需要一點花費，但可以用很多年，而且可放入洗碗機清洗。

9.過多裝飾品或節慶用品：其實可以重複使用原本的裝飾品，或向親友借用，也可以自己做一些簡單的DIY裝飾。少量精心挑選或手作的裝飾，一樣能讓家裡有新氣氛。

10.抱枕、毯子與地毯：多買一條毯子、一個裝飾抱枕或新的地毯，看似小事，但其實會慢慢增加開支。與其不斷購買，不如好好搭配與重複利用。

11.收藏品：收藏品雖然有趣又充滿回憶，但經常購買其實花費不小。與其繼續購買，不如好好欣賞自己已有的收藏，或把不再喜歡的物品賣掉，既能騰出空間，也能增加現金。

