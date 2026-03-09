「左手重砲」林俊易全英公開賽奪金 土銀頒14萬獎金獎勵

土銀林俊易「全英公開賽」奪金，是我國羽球史上男單第一人。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕 土地銀行羽球隊國際賽場再傳捷報，「左手重砲」林俊易在擁有百年歷史、層級最高的「2026全英超級1000公開賽」勇奪男子單打金牌，寫下我國羽球史上首位男單封王紀錄。

世界排名第11的林俊易今年表現亮眼，1月於「印度超級750公開賽」摘金、2月在「德國超級300公開賽」奪銅，本次再於全英公開賽封王，今年參加4場國際賽已拿下2金1銅。土銀為表揚其傑出表現，將於今（9日）頒發新台幣14萬元獎金以資鼓勵。

林俊易此次以非種子身分出戰全英公開賽，一路過關斬將闖入決賽。32強先擊敗台灣好手，16強再扳倒世界第4、印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），8強復仇世界第5的法國好手小波波夫（Christo Popov），以直落二勝出。4強面對世界第2、泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），林俊易首局後段打出8比1攻勢逆轉先下一城，雖遭對手扳平，但決勝局在16平後連得5分，以2比1挺進決賽。

金牌戰對決世界第12、印度一哥拉克什亞．森（Lakshya Sen），林俊易首局以21比15拿下，次局在落後情況下耐心追分，關鍵時刻展現重扣威力，最終以22比20鎖定勝利，5戰全勝奪冠，成為全英賽116年來首位奪下男單金牌的台灣選手。本週世界排名也將上升至第8名，創下生涯最佳紀錄，持續朝代表我國參加「2026名古屋亞運會」的國手目標邁進。

土銀自1976年成立羽球隊，深耕台灣羽球運動近半世紀，每年投入數千萬元補助球隊運作、更新訓練設備並聘用專業教練與防護人員，協助球員以最佳狀態征戰國際賽。除林俊易外，廖芮萁、江子傑與盧震／蔡程瀚在「2026新加坡國際系列賽」分別拿下女單銀牌、男單銅牌與男雙銅牌；廖倬甫、蘇力揚則在「2026葡萄牙國際系列賽」奪得男單雙銅，上週賽事共收穫1金1銀4銅。今年1月以來，土銀羽球隊已在國內外賽事累計拿下4金3銀12銅，共19面獎牌。

此外，土銀長期推廣羽球與網球運動向下扎根，今年1月9日更連續第17年獲得教育部體育署「運動推手獎」，囊括贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，並首度取得「114年運動企業認證」，以實際行動支持台灣體育發展，善盡企業社會責任，持續為體壇培育更多優秀人才。

