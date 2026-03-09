寒舍2025年營收新高 EPS 2.36元 看好2026年表現

寒舍2025年營收創新高，EPS 2.36元。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕寒舍 （2739） 2025年合併營收51.70億元、年增2.72%，續創歷史新高。在住房、餐飲及宴會需求穩定帶動下，本業營運維持良好動能，全年營業毛利20.61億元、毛利率約40%，營業利益4.04億元，惟受金融市場波動影響，金融資產評價較去年轉弱，全年其他收益及費損為虧損0.99億元，稅後淨利2.16億元、每股盈餘2.36元。

展望後市，寒舍指出，隨著全球旅遊市場暢旺，交通部觀光署統計顯示，旅宿市場住客人次已創歷史新高，政府並設定2026年吸引約940萬名國際旅客來台，並規畫平日住宿補助等措施刺激消費，整體市場動能持續升溫。同時，近年多家國際飯店品牌加速布局台灣，高端旅宿市場競爭與品牌升級趨勢愈趨明顯，未來仍看好國際大型企業會議與獎勵旅遊團體來台需求，將持續以提升平均房價與餐飲收益為營運重點，同時積極拓展通路商品市場，並透過與米其林星級主廚交流、國際餐飲品牌合作等方式強化品牌影響力與市場能見度，帶動整體營運動能成長。

寒舍表示，2025年餐飲營運方面，台北喜來登餐飲營收年成長2.48%，自助餐廳、米其林中餐廳及宴會需求持續挹注營運動能。礁溪寒沐酒店受惠於度假旅遊市場回溫，館內宴會與自助餐帶動餐飲營收年成長2.34%。台北寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」於2025年10月完成升級改裝重新開幕，改裝後餐飲營收較去年同期成長約10%以上，成為寒舍餐飲營運亮點之一。

在住宿營運方面，台北喜來登2025年首季受惠於接待大型印度獎勵旅遊團體，以及歐美商務客源逐步回升，帶動全年住房業績年成長3.23%，團體客源佔比提升4%，顯示國際商務與會展市場動能回溫。台北寒舍艾美酒店全年住宿營收年成長2.80%，平均住房率提升約5個百分點，在萬豪國際全球通路推出更具彈性的房價方案帶動下，高房價客群與套房散客入住增加，使住房收益與平均房價同步提升。礁溪寒沐酒店受惠於親子客群與度假旅遊需求回溫，住房業績年成長8.36%。寒居酒店自開幕以來住房表現逐年穩健，吸引國際差旅、遊學團體及婚宴客群，品牌效益逐步顯現，並躍升為松江商圈精品酒店的選擇之列。

