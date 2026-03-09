伊朗90％原油出口必經「這個小島」石油生命線的禁臠

據估計，伊朗約90%的原油出口都要經過哈爾克島，之後油輪才會通過荷姆茲海峽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗的哈爾克島（Kharg Island）是位於波斯灣北部水域的一塊面積雖小、但具有重要戰略意義的狹長陸地，儘管中東衝突已進入第二週，但美國和以色列軍隊仍未染指該島。該珊瑚島位於伊朗大陸海岸約15英里處，是伊朗石油工業的中心。

據估計，伊朗約90%的原油出口都要經過該島，之後油輪才會通過荷姆茲海峽。據說該島的原油裝載能力約為每天700萬桶。

哈爾格島對伊朗的經濟重要性使其特別容易受到軍事行動的威脅，儘管分析人士表示，任何奪取該島的企圖都可能需要地面部隊行動，而美國似乎不願採取這種行動。

分析人士稱，美國總統川普可能會下令美軍試圖奪取哈爾克島，但他同時警告說，任何此類舉動都將充滿風險。

據總部位於倫敦的國防智庫RUSI的氣候、能源和國防研究員佩特拉斯·卡蒂納斯（Petras Katinas）稱，佔領哈爾克島「將切斷伊朗的石油生命線」，這對伊朗政權至關重要。他表示，「當然，由於荷姆茲海峽的航運已經中斷，伊朗無論如何也無法出售石油，但展望未來，無論軍事行動結束後哪個政權掌權，扣押石油都將使美國在談判中擁有籌碼」。

