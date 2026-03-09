張家銘帶領大研生醫掛牌上市卻驟逝 友人哀慟與不捨

大研生醫去年9月順利掛牌上市，幕後最大的功臣正是大研生醫董事長張家銘，如今驟逝，員工和友人皆十分哀慟與不捨。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以一句「你吃的魚油有幾％？」廣告詞，大研生醫（7780）*開發的高濃度魚油由藝人陳美鳳代言，短短幾年在台灣魚油市場衝上市佔率第一，大研生醫去年9月也順利掛牌上市，幕後最大的推手正是大研生醫董事長張家銘，如今張家銘驟逝，員工和友人皆十分的哀慟與不捨。

大研生醫去年9月股票上市後，股價飆破200元，張家銘認為，為了降低投資人投資門檻，今年1月19日大研生醫也將股票進行面額變更，每股由10元變更為1元，相當於1張拆10張。

去年46歲的張家銘在受訪時指出，尚凡創業過程有如洗三溫暖，闖過一關又一關，如今他年紀、心境大不相同，經營大研生醫是無欲而剛，並進軍日本、澳洲。

他並聊到，其實公司每次辦生日會，大家其中一個願望一定是「身體健康」，這最簡單的4個字，一直也是張家銘每年生日的最大願望，經營心法正是「與一群好夥伴、好同學快樂地經營，推出自己和親友需要的產品，一起開心地快樂打拼健康100年」。

政大經濟系畢業的張家銘，2002年一畢業，年僅23歲的他，便與師大附中的高中同學，湊了100萬元創辦尚凡，他自嘲，「大學畢業存了60萬元，爸爸再贊助20萬元，另外3個同學更沒錢，全部家當弄出來只湊到20萬元。」

4個社會新鮮人以少少資金，當初創業並沒設限題材，只想說幾個都年輕、有交友需求，於是打造交友軟體「愛情公寓」「iPair」創業，很快就闖出名號躋身為科技新貴。

2018年張家銘年近40，與幾個創業搭檔雖事業有成，但都面臨「三高」危機，大學唸藥學系的林東慶研究到魚油能降膽固醇，後來大家決定創業自己做，初期只是要自己吃，親友健康，不虧錢即可，沒想到陳美鳳代言後帶動大研生醫魚油大賣。

大研生醫也由魚油再擴大開發葉黃素等保健食品，今年並將推出保養品，大研生醫*2025年全年合併營收達18.9億元，年增38.57%，今年1月合併營收達1.38億元，年增逾61%。

