你有嗎？吃土族都有4特徵 專家全說了

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價上漲，存錢變得更困難，不過，有人依舊可以持續穩定存錢。日本理財專家指出，月光族及存不了錢的人往往有4種共同特徵，包括花錢沒有規劃、虛榮心導致衝動消費、不願接受新挑戰，或者過度焦慮以至於狂買不需要的保險或商品。

日本理財專家舟本美子在《All About》撰文指出，很多人可能都在擔心：「我根本存不了錢」，或者「萬一窮一輩子怎麼辦？」

他說，隨著物價上漲，存錢確實變得比以往更困難，但也有人能夠持續穩定地存錢。那些存不了錢的人往往有4種特徵。

1、花錢沒有規劃：許多存不了錢的人拿到薪水後，往往會放鬆警惕，把錢花在購物和外食上。不知不覺中，月底錢包就空了。

舟本建議，拿到薪水後，第一件事就是「預先儲蓄」，剩下的錢用於日常開銷。此外，了解每月固定支出也很重要，這樣就會養成消費優先順序的習慣。

2、只專注自己的擔憂：如果過度關注「退休後該怎麼辦？」或「如果生病了，醫療費用怎麼辦？」之類的擔憂，你就會停止行動。結果會陷入「我不知道從哪裡開始」的迷茫中，無法踏出儲蓄或投資的第一步。而且如果經常很焦慮，可能會購買一些不需要的保險或其他產品。

想要緩解焦慮的關鍵在於「釐清現狀」。舟本說，精確計算每月支出、儲蓄及必要生活開支，了解「你目前擁有多少」。與其被焦慮所困擾，不如透過小小的行動累積解決方案，最終獲得內心的平靜。

3、喜歡跟別人比較：出於虛榮心或一時衝動而消費，並不能帶來持久的滿足感，反而會導致後悔，並陷入惡性循環，最終無法存錢。

舟本認為，試著和過去的自己比較，而不是跟別人比較，把錢花在你重視的事物上，以及那些與你的未來息息相關的事物上，這樣的累積會帶來穩定的資產成長和安全感。

4、不願意嘗試新事物：如果總是說「我做不到」或「我年紀太大了」之類的話來逃避新的挑戰，就會錯失增加收入的機會。除非你接受新的挑戰，例如兼職、投資或獲得資格證書，否則你目前的收入將保持不變，未來不會改變。

因此，不妨從一些小的、全新的行動開始，例如閱讀一本書、參加一個免費講座或投資1000日圓，新的學習和經驗會為你帶來下一份收入。

舟本表示，改變自己或許並非易事，建議從能力所及的部分著手，逐步改變思維方式和習慣。只要堅持下去，你與金錢的關係自然會得到改善，也將能夠看到一個安穩的未來。

