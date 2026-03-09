17：1.3的不對稱貿易 新報告曝中國吃死中美洲國家

中美洲從中國進口的商品佔17%，但對這個亞洲大國的出口量卻僅佔1.3，貿易逆差擴大。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中美洲從中國進口的商品佔17%，但對這個亞洲大國的出口量卻僅佔1.3%。根據一份開放文件研究中心的新研究警告稱，中美洲和中國之間的貿易關係日益不平等，中美洲對中國的貿易逆差擴大。

根據題為《與中國的不對稱貿易：為什麼中美洲處於劣勢？ 》（Asymmetric trade with China: why is Central America losing out？）的報告指出，中國鞏固其作為該地區第二大貿易夥伴的地位，但中美洲經濟體卻面臨著巨大的貿易逆差。

過去二十年間，中國從邊緣貿易夥伴躍升為中美洲第二大貿易夥伴，僅次於美國。然而，這一增長主要得益於從中國進口的商品。

報告顯示，到2024年，中美洲對中國的出口僅佔該地區出口總額的1.31%，而從中國的進口額則佔對外採購額的17.04%。這些數據表明，儘管該地區幾個國家的政府進行外交努力、並促成貿易協定，但中國已成為中美洲的主要商品供應國，而不是中美洲出口的重要市場。

除了哥斯大黎加以外（該國出口微晶片和醫療器材等高附加價值產品）。相較之下，大多數中美洲國家向中國出口農產品、礦產和原料。這類出口更容易受到國際價格波動的影響，並且為當地經濟創造的經濟價值較少。

報告還警告，中美洲還有其他結構性挑戰，例如缺乏競爭力、對中國市場了解有限，以及中國資本在巴拿馬和尼加拉瓜等國的採礦等戰略部門的影響力日益增強。

鑑於這種情況，分析師建議中美洲制定更全面的貿易策略，並實現市場多元化，以減少對其他國家的依賴。

