AI、先進製程、能源轉型三挑戰 世偉洛克提解方

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球流體系統領導廠商世偉洛克（Swagelok）指出，台灣產業正面臨AI、半導體與永續交織的全新局勢，這三股力量相互牽動，企業所需的已不是單一技術升級，而是如何在高度複雜且容錯空間極小的環境中，確保系統的穩定運作。Swagelok透過高品質流體系統與在地技術服務，協助強化台灣半導體、AI伺服器液冷及潔淨能源的關鍵基礎建設與可靠度。

隨著AI應用需求持續攀升，台灣產業正迎來一波由算力驅動的結構性變化。AI模型規模快速擴大，不僅加速半導體先進製程推進，也進一步推高資料中心對高效散熱與系統精準度的要求。同時，在淨零與能源轉型趨勢下，潔淨能源的重要性持續提升，讓能源系統的運作環境變得更加複雜。

Swagelok表示，在高度整合的產業體系中，這三股力量已不再是各自發展的平行曲線，不僅彼此牽動，更相互放大影響，同步提高系統複雜度與營運挑戰。AI應用快速擴展，使算力密度與單位機櫃功耗持續攀升，傳統氣冷技術逐步逼近極限，液冷因此成為高效能運算環境中不可或缺的技術選項。

Swagelok指出，算力需求的提升，同步推動半導體先進製程加速發展；根據全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），2026年全球晶圓廠設備支出預計突破1300億美元（約新台幣4.1兆元），顯示先進製程持續帶動半導體投資動能，產業布局亦逐漸轉向全球化發展。另一方面，如何在追求高效能運算的同時落實全球減碳承諾，也成為台灣產業的核心課題，這也使能源系統在安全性、穩定度與長期維運上的管理挑戰備受重視。

Swagelok台灣總經理Yoon Jiang表示，在現場環境與實際應用中，公司看到的挑戰往往不是某一個環節出錯，而是許多看似細微的執行細節，在長時間運作下逐漸放大風險。無論是在半導體製程中高度精準的化學流體輸送、資料中心的液冷散熱應用，或潔淨能源領域的氣液傳輸與儲存，系統的選材、設計、導入或維運過程中出現偏差，都可能對安全性、效率與穩定性造成長期影響。Swagelok因此不僅重視系統層級的風險控管與可靠度，更從源頭提供全方位顧問服務，與客戶建立長期的夥伴信任關係。

在半導體產業，先進製程對化學品輸送的精準度與潔淨度要求極高，Swagelok透過高潔淨度元件與精密控制設計，協助企業確保製程穩定；面對資料中心與伺服器的液冷需求，Swagelok具備一系列高密封性與耐久度的管線與閥件，確保高密度運算環境下的熱管理系統能長時間穩定運作；在能源領域，Swagelok也持續投入於新興潔淨能源的產品研發，針對氫氣等高壓、易燃氣體特性，推出完整的流體系統解決方案，協助降低風險，提升能源應用的可靠性。

除產品應用外，Swagelok也強調顧問式服務與在地技術支援的重要性。透過前期技術諮詢、現場工程診斷與系統評估，協助客戶檢視設計與實務運作中的潛在風險，並提出改善建議。從顧問到落地的服務模式，使流體系統不僅是零組件的組合，而是一套可因應實際應用需求持續優化的完整服務體系。

深耕台灣市場28年，Swagelok持續結合在地服務與全球技術資源，協助企業面對系統複雜度提升所帶來的各項挑戰。透過專業工程團隊深入現場，Swagelok協助檢視系統設計、安裝與維運環節，並提供高品質的流體系統解決方案降低洩漏與故障風險，提升整體營運穩定性，深受產業夥伴高度信賴。

台灣位於全球半導體與AI產業鏈的核心位置，無論在製程密度、系統複雜度，或散熱技術聚落發展都走在多數市場之前，產業升級也因此更需整個供應鏈的高度協作。Swagelok資深區域業務經理Matt Schofield表示，未來，公司將與客戶及策略夥伴保持更緊密的合作關係，並持續深化技術創新與應用服務，結合全球經驗與在地實踐，在AI生態系中共同創造流可複製、可落地的解決方案，持續為市場創造長期且穩健的價值，攜手台灣產業迎向新世代挑戰。

