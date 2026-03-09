外資大逃殺！新台幣重貶2.42角 明日將回測32元整數大關

新台幣重貶2.42角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事持續延燒，國際油價衝破每桶100美元大關，市場恐慌情緒升溫。外資大舉撤出台股、單日賣超逾1200億元，熱錢同步匯出，引爆台北股匯市「雙殺」。新台幣兌美元匯率一早即摜破31.8元關卡，午後最低觸及31.952元，逼近32元整數大關，終場收在31.92元、重貶2.42角，匯價創逾10個月新低，成交量達39.995億美元，為歷史第6大量。

台股終場收在32110.42點，雖重新站回32000點，但指數仍蒸發1489.12點。三大法人合計賣超1656.27億元，其中外資單日大砍1208.17億元，創下外資史上最大賣超紀錄。

外資賣股後資金隨即匯出，加上避險資金持續湧入美元，新台幣匯價一早即承壓走貶，盤中接連失守31.7元與31.8元整數關卡。儘管中央銀行積極進場調節，仍難以完全抵銷外資龐大的匯出壓力。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.29%，亞幣普遍走弱。其中韓元單日重貶1.45%，跌幅居冠；新台幣貶幅0.76%居次；日圓也未能發揮避險功能，單日貶值0.59%，新加坡幣貶值0.27%，人民幣亦下跌0.25%。

匯銀人士指出，短期新台幣走勢仍將受到外資動向與國際金融情勢牽動。由於外資今日匯出金額不到30億美元，市場預期後續仍需時間消化相關匯出需求，短線新台幣仍面臨一定貶值壓力。若今晚美股持續走弱、國際油價維持高檔，避險資金持續流向美元，新台幣匯價不排除進一步跌破32元整數關卡。

不過，32元為重要心理關卡，若匯價逼近該價位，央行可能加大進場調節力道，以維持匯市穩定，預料短期貶勢仍將呈現震盪格局。後續仍須觀察中東地緣政治情勢是否緩解、國際油價走勢，以及外資在台股的買賣動向；若市場避險情緒降溫、資金回流亞洲，新台幣貶值壓力也可望逐步減輕。

