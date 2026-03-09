聖暉*2月營收27.4億元 創同期新高

聖暉*2月營收27.4億元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今（9）日公布2026年2月合併營收達27.4億元，雖較上月下滑，但年增3％，1、2月累計合併營收64.1億元，年增21％，2月及前2月皆創同期新高。

聖暉指出，2月逢連續假期使得整體工作天數大幅減少，但公司因在手訂單案量充沛與各地專案工程進度認列良好，帶動單月與累計前2月營收雙雙改寫歷年同期新高，展現集團在全球高科技建廠潮中的穩健接案與執行能力。

聖暉*觀察到近期美國科技巨頭Alphabet、Amazon、Meta與Microsoft等大廠，今年資本支出規模合計將高達6500億美元，並創美國企業歷史新高記錄，顯示全球AI基礎設施投資正加速推進。

聖暉*表示，近年全球AI與高效能運算（HPC）應用快速擴張，掀起新一輪AI軍備競賽熱潮，包括半導體、電子零組件與相關高科技供應鏈亦同步啟動新一輪擴產與建廠計畫，尤其針對散熱、大電力與高潔淨度要求極高的高階廠房，其建置難度與規格皆明顯提升，有助於創造聖暉*良好業務接單條件及成長空間。

聖暉*指出，集團多年來深化專案工程數位化與標準化流程，精進各項專案施作及管理效率，並投入高階專業人才培育與系統整合技術門檻，提供多元產業客戶高品質、高可靠度且高客製化的專業統包工程服務，除致力協助客戶提升建廠效率與投資效益，更有助於強化集團在全球市場的競爭力，為聖暉*創造未來良好營運成長潛力。

展望2026年第一季，聖暉*持正向樂觀看法，看好目前整體在手訂單案量保持歷史新高水準，在AI、先進製程與高科技產業持續加大資本支出啟動全球多區建廠計劃的趨勢下，透過多區域、多產業及多工種策略，積極深化集團垂直水平資源整合，並透過業務接單結構優化、爭取海外市場大型統包承攬業務，以期帶動未來營運更上層樓。

