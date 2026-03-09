台灣貿易貢獻度遠超中國！卻遭這國央行刪除數據 被揭「真是太離譜」

光是在2025年7月至9月期間，尼加拉瓜對台灣的出口就達到了620萬美元，而對中國的出口額僅360萬美元。到2025年，尼加拉瓜對台灣的出口將增加70%，而對中國的出口僅成長37%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜獨裁總統奧德嘉（Daniel Ortega）政府為了討好中國，刪除了尼國對台灣的出口數據，因為台灣對尼加拉瓜的經貿貢獻度超過中國。目前流亡海外的尼加拉瓜經濟學家恩里克·薩恩斯（Enrique Sáenz）譴責尼加拉瓜獨裁政權從2025年年度外貿報告中，刪除了與台灣的貿易數據。

薩恩斯於3月6日在社群網路X上表示，更新至12月的官方報告中，不再包含先前該機構報告中出現的有關對台灣出口的資訊。薩恩斯說：「他們把台灣從外貿數據裡抹去了！央行這些人真是太離譜了…在2025年的報告中，他們顯示對台灣的出口增速超過了對中國的出口增速。」

根據2025年第3季報告，當年1月至9月，尼加拉瓜向台灣出口價值1820萬美元的商品，而對中國的銷售額總計1020萬美元。光是在2025年7月至9月期間，尼加拉瓜對台灣的出口就達到了620萬美元，而對中國的出口額僅360萬美元。到2025年，尼加拉瓜對台灣的出口將增加70%，而對中國的出口僅成長37%。

這項指控正值奧德嘉發表貶抑台灣主權的言論，並引發新的外交爭議。奧德嘉將台北數十年來提供的合作描述為「垃圾」。台灣當局對奧德嘉對中國卑躬屈膝、前倨後恭的態度，深表遺憾，奧德嘉不當言論反凸顯其個人道德良知的低落。

