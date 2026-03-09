昕力資將轉板 與群聯合作產品下半年挹注營收

昕力資下半年拚轉盈。圖左為董事長姚勝富、右為總經理葉怡蘭。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃資訊服務商昕力資*（7781）董事長姚勝富今日表示，今年將全力推動企業主權AI，跟群聯（8299）合作的軟硬體整合產品將在下半年貢獻營收，全年拼轉盈；此外，昕力資也將申請科技事業後，於下半年申請轉板，要上櫃或上市創新板尚在研議中。

昕力資日前公告私募普通股2.85萬張，對象為群聯執行長潘健成，兩家公司已經展開合作，透過整合完整生態系，未來軟硬整合極大化 AI 軟體表現。姚勝富說明，將集結有自有產品的軟體商，並攜手群聯等硬體廠商結成聯盟，一起搶攻AI商機。

請繼續往下閱讀...

在與群聯合作中，昕力資負責企業內部系統整合、API治理、資料串接與應用情境實作等軟體層，協助企業內部環境安全運行、加速AI轉型，相關聯盟合作將視進度再對外說明。姚勝富指出，此產品是昕力資新的成長引擎，對其成長很樂觀。

昕力資2月營收為5646萬元，月減12.5%、年增42%，前2月累積營收為1.21億元、年增36.3%。主因是去年底訂單暢旺，動能延續到第一季所致，導致首季淡季不淡。該公司指出，目前AI需求明確，既有的金控客戶、新切入的醫療產業客戶需求都強，挹注營運向上。法人推估，昕力資今年營運可望雙位數成長，下半年拚轉盈。

展望今年的三項成長動能，昕力資表示，國內金融、醫療、政府與製造等產業加速導入企業AI軟體，高合規需求帶動專案與續約量。並持續持續開發越南市場，目前營收比重約10%至15%，並預計2027年進軍日本，也繼續推進軟硬體整合的新業務模式、提升方案完整度並縮短導入時程。

昕力資未來除推動「企業主權AI」為發展機會外公司具100%自主研發核心軟體與專利，研發出企業級AI Agents 應用平台、AI 中台，具備零中斷、高資安、可信賴等特性，累積逾 300件大型專案實績，逐步從專案導向轉型為平台型軟體公司。

目前市場已從「嘗試Al」進入「建構AI」的新階段，昕力資表示，將持續協助客戶把AI 導入核心流程，而非停留在單點應用，擴大生成式AI應用與主權AI方案的市場滲透。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法