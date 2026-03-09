凌華2月營收月減年增 目標深化AI邊緣運算領域

凌華今日表示，公司將持續深化產品組合布局，強化與國際客戶的合作關係。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華科技（6166）2月營收9.72億元，月減6.7%、年增16.2%，今年前2個月營收累計20.14億元、年增29%，管理層今日表示，公司將持續深化產品組合布局、強化與國際客戶的合作關係，並積極把握邊緣AI市場快速成長的機會，以推動全年營運穩健向上發展。

凌華指出，儘管市場仍受季節性因素與出貨節奏影響，公司前二月業績仍繳出29%的年增表現，顯示核心產品組合具備良好的市場競爭力。以2月來看，旗下邊緣 AI 顯示業務年增119%，主要受惠於公司在垂直市場專案的深耕成果，表現亮眼。

此外，凌華AI運算平台與實體AI解決方案則延續穩定成長趨勢，較去年同期成長19%。邊緣智能系統事業群亦維持穩健發展、年增4%，整體事業群皆呈現健康的成長態勢。

從區域市場觀察，2月以美國與亞太地區成長最為顯著，業績貢獻的年增率分別達50%與41%；歐洲市場亦保持穩健表現、年增17%。中國市場則因春節假期影響，較去年同期下滑12%。整體而言，美國與亞太地區的強勁需求，持續推動公司整體營收維持上升趨勢。

