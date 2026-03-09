自由電子報
財經 > 證券產業

宏達電HTC VIVE Eagle 進軍新加坡攜手 Singtel 上市

2026/03/09 16:47

宏達電HTC VIVE Eagle 進軍新加坡，攜手 Singtel 上市。（宏達電提供）宏達電HTC VIVE Eagle 進軍新加坡，攜手 Singtel 上市。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕虛擬實境平台與生態系統廠商宏達電 HTC旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 繼香港後，今（9）日宣布前進新加坡。宏達電表示，在新加坡攜手新加坡電信 Singtel 合作上市，香港市場亦同步推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta 版）。

宏達電HTC 資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle 整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，並採開放式 LLM 架構，可串接 Google Gemini 與 OpenAI GPT（Beta）等主流大型語言模型服務，提供多元 AI 使用情境。

黃昭穎說，在新加坡市場，HTC 與新加坡電信Singtel 合作推出 VIVE Eagle，透過Singtel電信門市與電商平台同步上架，結合門市體驗與服務體系，讓消費者可透過完整的購買與體驗流程接觸 AI 穿戴產品。HTC 也將與合作夥伴持續深化在地推廣與體驗資源，協助市場更快掌握 AI 眼鏡在居家、通勤、外出與旅途中所帶來的便利性與使用價值。

黃昭穎說，香港市場則推出本地化更新，新增支援廣東話語音（Beta 版），為香港市場帶來重要更新。同時，台灣方面，增加銷售管道，近期全系列款式亦上架至 VIVE 官方網站，指定款式並進駐 momo 購物與 PChome 購物兩大電商平台。透過多元線上通路，讓消費者可依自身習慣選擇購買平台，進一步提升 AI 智慧眼鏡的入手便利性。

