維田2月營收年月雙減 看好第2季市況更明朗

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）2月營收5008萬元，月減44.91%、年減18.72％，今年前2個月營收累計為1.41億元、年增9.61%。管理層今天表示，預估第二季市況及營運發展將更為明朗，並對今年營收延續成長保持審慎樂觀，期待軍工、半導體及智慧製造、交通、醫療等專案順利推進，目標逐季增溫。

維田指出，2月營收年月雙減主要是因為適逢農曆春節長假，工作天數大幅減少，致使部分訂單遞延出貨，後續訂單狀況穩定，樂觀看待今年首季營運狀況，公司正在密切注意市場回溫情形，謹慎應對記憶體漲價、地緣政治及關稅發展等外部性因素，整體而言。

維田已於2月26日公告2025年全年財報，全年合併營收達9.16億、年增3.05%，合併毛利率34.35%、年減2.75個百分點，營益率6.4%、年減2.32個百分點，稅後淨利0.48億元、年減18.64%，每股盈餘（EPS）1.29元、年減18.86%。預計配發現金股利1.1元，配發率為85%，以今日收盤價38.35元計算，殖利率為2.87%。

維田提到，公司今年將持續擴展海外市場，將於3月10日至3月12日在德國紐倫堡，參加全球最大工業電腦展「嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2026）」，3月17至20日將參加南港展覽館二館「智慧城市展」，3月23日至25日亦於印度偕同外貿協會參加「Convergence India Expo 2026」，持續藉由海內外參展強化國際布局以爭取商機。

