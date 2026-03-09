中租法說2025年EPS11.24元 陳鳳龍：股利配發率上看5成

中租控股今（9）日舉行法人說明會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租控股（中租-KY，5871）今（9）日舉行法人說明會。2025年在總經環境挑戰下，中租的信用資產成長率明顯放緩，全年合併稅後淨利198.1億元 、年減12%，EPS11.24元。針對投資人最關注的股利政策，董事長陳鳳龍表示，股利政策沒有改變，配發率仍約40％至50%，但因獲利衰退，法人預估現金股息上看5元，中租今日股價再度破底，跌破百元關卡以99.5元收盤，估算殖利率仍可突破5%。

中租法說會由董事長陳鳳龍主持，陳鳳龍表示，為因應2025年外部經營及總經環境挑戰，中租2025年第4季在3大市場的整體信用資產成長幅度均明顯放緩，其中台灣及東協市場成長1%，中國則是衰退6%，雖然整體資產品質已呈現趨穩趨勢，但今年的預期成長幅度，台灣、中國市場，2026年均追求「個位數成長」，東協市場除了泰國以外，2026年應該都會有超過雙位數以上的成長。

分析2025年的市場表現，截至2025 年12月底，中國市場延滯金額20.4 億人民幣，延滯率為4%。相較於上1季，延滯率增加了0.3%。中租指出，中國市場延滯率上升的主要原因在於信用資產餘額減少。中租認為，過去2季新增的延滯金額已呈現逐季下降的趨勢，且2025年第4季的延滯回收金額與轉銷呆帳金額，均較上1季增加。

台灣市場2025年主要成長動能來自於海外飛機船舶及台灣營建相關產業。因原車融資業務減少，若排除此一影響因素，2025年台灣營運可成長5%，且因策略性停止辦理收益率較高、費用與信用成本也較高的二手車經銷商業務，使2025 年第4季平均應收帳款收益率8.08%，較前一季減少0.18%。太陽能業務方面，截至2025年第4季，台灣太陽能淨資產達604 億元，相較2024年第四季成長4%，較2025年第3季成長0.4%。去年則因多個颱風侵襲南部，造成發電量首度未達100%。

2025年台灣全年營收較 2024年減少3%，但太陽能售電收入部分呈現成長。2025全年獲利為131.4億元，較2024年略減0.2%。中租強調，2025年的預期信用減損損失較 2024年有明顯下降，資產品質方面，截至2025年12月底，延滯金額為136.2億，延滯率為3.6%，較前一季增加0.2%。

東協市場方面，截至2025年第4季底，東南亞地區信用資產443億元，年增18%，各國皆呈現成長態勢，其中以馬來西亞與柬埔寨的成長較為顯著。2025 全年東南亞營收94.8億元、年增19%；獲利為13.5億元，較2024年大幅成長62%，2025年第4季東南亞地區平均應收帳款收益率為15.2%，較上一季增加0.1%。主要受惠於產品結構與客戶結構的調整。資產品質方面，截至2025年底，東南亞整體延滯率為4.0%，較上一季略增0.1%。

