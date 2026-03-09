五福2025年EPS 10.01元創新高 2月營收也創新高

五福2025年EPS 10.01元創新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）2025年營收達87.6億元，較2024年成長15.8%；稅後純利達3.38億元，每股稅後純益（EPS）高達10.01元。營收、獲利與EPS同創掛牌以來新高。

今日董事會決議擬配發每股7.5元現金股利，創下歷年最高配息紀錄，同時，會中也同步通過2100萬元員工酬勞分配案，預計於今年6月發放。

受惠春節9天長假與228連假帶動，加上日韓滑雪、歐洲長天數旅遊需求暢旺，五福2026年2月營收衝上9.28億元，月增35.42%、年增32.13%，強勢刷新單月歷史新高。

展望後市，五福表示，2月底的高雄巨蛋春季旅展已開出紅盤，提前搶占第二季與暑假商機；隨著高雄出發的航空運能持續擴充，南部市場成長動能強勁，目前除了4月清明連假外，暑假產品也已全面開賣，訂單能見度高，營運表現可望一路維持高檔。

五福2026年預計擴編逾100名生力軍，而上半年將全力衝刺北部據點，中壢門市預計於3月20日盛大開幕，三峽北大特區、新竹門市亦將接力插旗，鎖定高消費潛力區域。

