史上最強2月！財部公布2月出口498億美元 年增20.6％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2月出口498億美元、為歷年同月最高，月減24.3%，因適逢春節工作天數減少，但2月出口仍年增20.6%、連續28個月正成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。財政部表示，2月工作天數只有14天，為2011年以來最少，但出口仍為歷年同月最佳，再次印證出口動能強勁，預料3月出口639億至677億美元、年增29%至35%，單月出口600億美元以上將成新常態，第1季出口創歷年次高十拿九穩。

2月進口則是370.3億美元，月減21%、年增6.8%；累計1至2月進口839.1億美元、同創歷年同期新高，年增32.5%。出、進口相抵，2月出超127.7億美元、年增61.4億美元；累計1至2月出超316.6億美元、年增149.7億美元。

財政部表示，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少的影響，2月出口498.億美元，為歷年同月最佳；在AI產業鏈國際分工與出口引申需求帶動下，進口370.3億美元、年增 6.8%。累計1至2月，出、進口規模均創歷年同期新高。

主要貨品中，2月出口以資通與視聽產品、電子零組件兩貨類成長較多，併計年增31.5%，其餘則下滑 3.7%。累計1至2月，主要貨品出口多呈上升，其中資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創歷年同期新高，分別年增81.5%、41.9%，主因新興科技應用商機熱絡，並驅動相關產品規格升級；機械、電機產品出口均年增2成，表現亦佳。

5大市場中，2月出口同步走揚，以對美國出口年增33.7%增幅較高，對中國與香港年增3.3%相對較低；累計1至2月，對美國、歐洲、東協、日本出口值皆創歷年同期新高，分別年增83%、67.3%、47.5%、28.9%，對中港增25.4%；前3大市場出口占比依序為美國32%、中港24.3%、東協20.4%。

展望未來，財政部表示，隨主要雲端服務供應商持續擴充AI相關資本支出，各國積極推動主權AI並加速布建算力基礎設施，對我國半導體及資通訊產品需求殷切，加上國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有利挹注出口動能，第1季可望延續強勁成長態勢，但須密切關注美國貿易政策、地緣政治風險等外部情勢變化。

