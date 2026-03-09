廣達2月營收月減年增 創下歷年同期新高

廣達指出，在AI伺服器需求持續擴張帶動下，公司今年維持強勁的營運動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）2月營收2155.83億元，月減6.6%、年增43.2%，創歷年同期新高，今年前2月累計營收4464.18億元、年增52.3%，同樣寫下歷史新猷。管理層指出，在AI伺服器需求持續擴張帶動下，廣達今年維持強勁的營運動能。

廣達表示，目前伺服器業務第一季整體表現符合公司原先預期，其中搭載輝達（NVIDIA）GB系列晶片的AI伺服器產品進展順利，客戶依既定時程推動平台更新。整體來看，第一季GB系列相關產品動能將優於H系列平台，成為伺服器出貨的重要支撐。

請繼續往下閱讀...

市場亦高度關注新一代AI平台進度。對於Vera Rubin相關產品，廣達表示，新平台從發表到整機出貨通常存在一定時間差，公司將完全依照客戶排程安排生產，預期Vera Rubin有望於今年下半年起陸續導入出貨，為AI伺服器產業帶來新一波升級動能。

相較於AI伺服器需求維持強勁，筆電市場則仍處於調整階段。廣達2月筆電出貨量約200萬台，月減25.9%、年減35.5%，主因為2月工作天數較少所致。由於記憶體價格上漲帶來成本壓力，若成本轉嫁至終端，可能對消費需求產生影響，因此目前市場普遍下修今年筆電市場成長預期。

廣達指出，雖然筆電有望在3月受到季底拉貨效應帶動，出貨動能可望回升，但由於1、2月表現偏弱，預估第一季筆電整體出貨量仍可能季減逾20%，全年出貨表現也可能僅相當於產業平均值。目前未觀察到品牌廠因應記憶體價格上漲而出現明顯提前拉貨情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法