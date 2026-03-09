台達電2月營收年月雙增 創歷年同期新高

台達電看好今年營運受惠於人工智慧基礎設施帶動，全年優於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）2月營收498.97億元，月增0.4%、年增31%，創歷年同期新高，今年前2個月營收累計為995.72億元、年增31.9%，同寫歷史新猷。管理層維持2月下旬法說會看法，隨著AI應用規模擴大，資料中心成為公司最重要的長期成長動能，整體營運逐步走向全年平滑成長型態。

台達電看好AI資料中心對高效率電源與散熱系統的需求同步放大，帶動電力電子（Power Electronics）與基礎設施（Infrastructure）兩大部門成長。其中，液冷等資料中心解決方案持續放量，成為主要推升動能。由於大型雲端服務供應商（CSP）資本支出規劃明確，相關建設具備中長期能見度，也讓今年整體營運節奏相對穩定。

在技術布局方面，台達電同步推進多項新一代電力架構，因應不同客戶需求。公司已開發800伏直流與400伏直流電源方案，並視各家CSP系統設計策略彈性導入。雖然市場普遍預期高壓直流架構要在2027年後才會大規模普及，但因部分客戶推進速度較快，今年即有機會開始出現相關營收，整體貢獻則可望自明年起逐步放大。

