和潤3大策略主軸 挹注新成長動能

和潤（6592）企業董事長陳建州（中）表示，2026年和潤將以科技賦能、營運成長、永續經營3大策略主軸，挹注新成長動能。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和潤（6592）企業董事長陳建州表示，2026年和潤將以科技賦能、營運成長、永續經營3大策略主軸，加速推動數位轉型，同時積極拓展東協市場版圖，挹注新成長動能。

和潤去年全年合併營收達237億元，稅後淨利34.3億元，每股盈餘4.72元，年增6%，和潤企業核心業務車輛分期業務全年貸放規模接近千億元、商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。

去年台灣地區保有客戶數達67萬戶，逾期比降至1.02%，今年和潤將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升整體收益資產規模。

轉投資事業和勁企業已連續3年承作金額突破百億元，穩居重車分期市場第一，今年將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡佈局，並導入AI智能輔助優化徵審流程與風險控管，強化整體資產品質。

綠能事業方面，和潤電能2025年營業利益突破億元，太陽能案場累積簽約量超過240MW，年度發電量達1.2億度，綠電轉供逾2000萬度，今年將持續擴大光電保有容量與售電業務規模，挑戰綠電轉供量提升至5400萬度，強化綠能事業的獲利能力。

和潤興業2025年業績翻倍且成功達成累積損益轉正，2026年將持續深化中小企業金融服務，透過多元產品布局與數位化作業流程提升服務效率，同時強化品牌能見度與市場滲透率，打造企金新成長引擎。

和潤也將加速南向佈局，柬埔寨子公司和潤金融（柬埔寨）於2025年12月完成持股提升至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務，同時推動泰國市場布局，持續關注東協潛力市場投資契機，挹注集團新成長動能。

