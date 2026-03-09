房市買氣低迷，高雄第1季開發區土地標售僅推5標。（地政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕央行選擇性信用管制並未放鬆，造成房市買氣低迷，建商也觀望暫不標地；高雄市地政局今年度第1季開發區土地標售，僅推出5標5筆優質建地，將於3月25日開標，總底價15.38億元。

高市地政局去年第4季開發區土地標售，同樣推出5標5筆建地，但因建商觀望氣氛濃厚，僅標脫3筆小面積土地，標脫率雖達6成，但2筆小港89期與楠梓高大特區約千坪精華地卻流標。

地政局今（9）日指出，今年度第1季開發區土地標售，推出5標5筆優質建地，受惠於後勁溪整治、新台17線興闢的高雄大學區段徵收區，釋出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，擁有高雄大學第一排景觀，為興建優質住宅大樓首選。

第100期重劃區位於仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園綠地，提升生活機能。本次推出2筆住三土地，1筆面積約730坪，臨15米八德北路，可規劃興建住宅大樓；另1筆土地面積約107坪，臨八德北路及八德一路，可興建透天住宅。

此外，位於大順一路河堤特區與大順百貨商圈之間的第99期重劃區，地理位置優，本季推出1筆住五土地標售，面積約194坪，近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，生活機能完善，住商皆宜；第96期重劃區位於仁武區仁雄路商圈周邊，推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，附近有大豐公園及大灣國中。

